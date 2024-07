Memoiren von Trumps Vizekandidat in deutscher Neuauflage

München (dpa) - Seit seiner Ernennung zur rechten Hand von Donald Trump ist das Interesse an dem US-Politiker J. D. Vance weltweit groß. Auch sein Bestseller «Hillbilly-Elegie» wird - acht Jahre nach seinem Erscheinen - wiederentdeckt. Auf Deutsch war die Autobiografie des US-Vizepräsidentschaftskandidaten der Republikaner, die zugleich viel über sozial abgehängte weiße Menschen in Amerika erzählt, zuletzt vergriffen.

Jetzt ist eine deutschsprachige Neuauflage des Buches in Arbeit. Sie erscheint am 15. August beim Verlag Yes Publishing. Das «Wall Street Journal» schrieb über das Werk: «"Hillbilly Elegy" ist ein wunderschönes Memoir, aber auch ein kulturkritisches Werk über das Amerika der weißen Arbeiterklasse. .... (Vance) bietet eine überzeugende Erklärung dafür, warum es für jemanden, der so aufgewachsen ist wie er, so schwer ist, es zu schaffen. Ein fesselndes Buch.»