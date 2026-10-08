Renaissance-Meister

Michelangelos Handschrift als digitale Schriftart entwickelt

Michelangelo für die Tastatur: Die Handschrift von Renaissance-Künstler wird digital. Eine neue Schriftart macht aus den charakteristischen Schriftzügen des Meisters ein modernes Alphabet.

Michelangelo (1475-1564) ist eng mit dem Vatikan verbunden. Papst Julius II. beauftragte ihn 1508 mit der Ausmalung der Decke der Sixtinischen Kapelle. Später übernahm Michelangelo die architektonische Leitung des Petersdoms. (Archivfoto) Foto: Marijan Murat/dpa
Michelangelo (1475-1564) ist eng mit dem Vatikan verbunden. Papst Julius II. beauftragte ihn 1508 mit der Ausmalung der Decke der Sixtinischen Kapelle. Später übernahm Michelangelo die architektonische Leitung des Petersdoms. (Archivfoto)

Rom (dpa) - Michelangelos Handschrift gibt es künftig als digitale Schriftart: Eine neue Schrift mit dem Namen «Michelangelus» soll die charakteristische Handschrift des Renaissance-Künstlers auf den Computer bringen. Entwickelt wurde sie im Auftrag der Dombauhütte des Petersdoms in Rom von einem Designstudio. Die Schrift soll nach Angaben des Vatikans Teil der Microsoft-365-Office-Schriftsammlung sein und kostenlos genutzt werden können.

Vorbild für die Schriftart waren demnach Originaldokumente mit der Handschrift des Künstlers. Dabei wurde nicht versucht, seine Schrift zu kopieren. Die Designer analysierten Proportionen, Rhythmus und Formen seiner Schriftzüge und übersetzten sie in eine moderne, gut lesbare Schrift. Sie umfasst 500 Zeichen und vier Varianten: normal, kursiv, fett und fett-kursiv.

Michelangelo eng mit Petersdom verbunden

In Michelangelos Handschrift besteht laut Mitteilung aus dem Vatikan eine «starke Spannung zwischen Energie und Kontrolle». Dies zeige sich in der Dichte der Formen, im Wechsel zwischen Beschleunigungen und Pausen im Schreibfluss, in der Stärke der Linien, im Verhältnis zwischen Kurven und Winkeln und auch in seiner Fähigkeit, Leerraum zu organisieren, hieß es.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Michelangelo (1475-1564) ist eng mit dem Vatikan verbunden. Papst Julius II. beauftragte ihn 1508 mit der Ausmalung der Decke der Sixtinischen Kapelle. Später übernahm Michelangelo die architektonische Leitung des Petersdoms. Er entwarf die Grundzüge der gewaltigen Kuppel, die nach seinem Tod von anderen Baumeistern vollendet wurde. Auch die berühmte «Pietà», die Michelangelo als junger Künstler schuf, befindet sich im Petersdom.

Schriftart zum Download verfügbar

Die neue Schriftart soll nach Angaben von Microsoft Design auch zum Herunterladen angeboten werden. Über Microsoft 365 soll sie demnach dagegen erst Ende des Jahres verfügbar sein. Dann soll «Michelangelus» unter anderem in Word, PowerPoint und Excel genutzt werden können.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Musikgeschäft legt erneut zu - Vinyl-Renaissance geht weiter
Handel

Musikgeschäft legt erneut zu - Vinyl-Renaissance geht weiter

Eine CD einlegen oder eine Schallplatte auflegen - das geschieht heute immer seltener. Das Geschäft mit dem Verkauf von Musik läuft selten im Plattenlatten, sondern meist elektronisch.

26.02.2026

Michelangelo-Zeichnung erzielt Auktionsrekord in New York
Kunstgeschichte

Michelangelo-Zeichnung erzielt Auktionsrekord in New York

Eine winzige, lange unbekannte Zeichnung von Michelangelo hat bei einer Auktion in New York einen Rekordpreis erzielt. Die Studie für die Sixtinische Kapelle brachte 27,2 Millionen Dollar.

07.02.2026

Bericht: US-Ministerium schafft Calibri-Schrift wieder ab
«Rückkehr zu Tradition»

Bericht: US-Ministerium schafft Calibri-Schrift wieder ab

US-Außenminister Rubio dreht bei der Schriftart in seinem Haus das Rad zurück. Nun wird wieder Times New Roman genutzt. Die Schrift hatte sein Vorgänger aus guten Gründen abgeschafft.

10.12.2025

Kunst

Kündigung wegen David-Statue - Schuldirektorin in Florenz

Die David-Statue ist eine der berühmtesten Skulpturen Michelangelos. Schon über 500 Jahre alt, sorgt sie auch heute noch für Schlagzeilen. Zuletzt auf Grund der Entlassung einer Kunstlehrerin.

29.04.2023

Kunst

Kündigung wegen David-Statue? - Bürgermeister meldet sich

Ein Bild der David-Statue soll einer Lehrerin in Florida den Job gekostet haben. Das empört den Bürgermeister von Florenz, der Respekt vor der Kunst einfordert.

27.03.2023