US-Schauspieler

«Mike Hammer»-Darsteller Stacy Keach stirbt mit 85

Vom hartgesottenen Privatdetektiv bis zu Shakespeare: Stacy Keach wechselte mühelos zwischen seinen Rollen. Nun trauert seine Familie um den Schauspieler.

Der US-Schauspieler Stacy Keach ist nach Angaben seiner Familie im Alter von 85 Jahren gestorben. (Archivbild) Foto: Joel C Ryan/Invision/AP/dpa
Der US-Schauspieler Stacy Keach ist nach Angaben seiner Familie im Alter von 85 Jahren gestorben. (Archivbild)

Los Angeles/Magdalenka (dpa) - Der US-Schauspieler Stacy Keach ist tot. Er sei am Dienstag nach langem Kampf gegen eine schwere Herzerkrankung im Haus seiner Familie im polnischen Magdalenka gestorben, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf eine Mitteilung seiner Frau und seiner Kinder. Er wurde 85 Jahre alt.

Keach sei nicht nur ein «legendärer Schauspieler» gewesen, der vom Publikum auf der ganzen Welt bewundert und geliebt worden sei, sondern auch «das Herz unserer Familie», zitierte das Branchenblatt «Variety» aus der Mitteilung. Sein Tod hinterlasse eine unermessliche Leere. «Doch sein außergewöhnlicher Geist, seine unvergessliche Stimme und die Liebe, die er so großzügig gab, werden immer bei uns bleiben.»

Stern auf dem «Walk of Fame» in Hollywood

Keach spielte in Hit-Serien wie «Emergency Room - Die Notaufnahme» und «Two and a Half Men» mit. Bekannt ist er vor allem durch seine Rolle als hartgesottener Privatdetektiv Mike Hammer in der gleichnamigen CBS-Fernsehserie aus den 80er Jahren. 

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Seinen ersten Filmauftritt hatte er 1968 in dem Drama «Das Herz ist ein einsamer Jäger». Es folgten Kinofilme wie «Flucht aus L.A.» und «Wenn ich bleibe». Auf der Bühne machte sich Keach durch Rollen in Shakespeare-Produktionen einen Namen. 2019 erhielt er einen Stern auf dem «Walk of Fame» in Hollywood.

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