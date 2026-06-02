Was geschah am 2. Juni?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Juni 2026
Namenstag
Armin, Erasmus, Eugen, Stephan
Historische Daten
2016 - In einer Resolution bezeichnet der Bundestag die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915 als «Völkermord». Am 2. September beschwichtigt Berlin den aufgebrachten Nato-Partner Türkei: Die Resolution sei nicht «rechtsverbindlich».
1991 - In Deutschland beginnt das ICE-Zeitalter: Auf der Strecke Hamburg-München fährt der erste fahrplanmäßige ICE-Hochgeschwindigkeitszug.
1976 - Der ehemalige bolivianische Präsident Juan Jose Torres wird in Argentinien entführt und ermordet. Der linksgerichtete Torres war 1970 bis 1971 Präsident, bis er durch einen Putsch gestürzt wurde.
1946 - Bei einem Volksentscheid entscheiden sich die Italiener für die Abschaffung der Monarchie. König Umberto II. geht ins Exil und Italien wird eine Republik.
1886 - Zum ersten und bisher einzigen Mal heiratet mit Grover Cleveland ein US-Präsident im Weißen Haus.
Geburtstage
1966 - Tobias Rehberger (60), deutscher Bildhauer und Installationskünstler, Goldener Löwe der Kunst-Biennale in Venedig 2009
1946 - Lasse Hallström (80), schwedischer Filmregisseur («Mein Leben als Hund», «Chocolat»)
1941 - Stacy Keach (85), amerikanischer Schauspieler (TV-Serie «Mike Hammer»)
1936 - Bazon Brock (90), deutscher Philosoph und Aktionskünstler (Bücher: «Ästhetik als Vermittlung - Arbeitsbiographie eines Generalisten», «Lockbuch Bazon Brock»)
Todestage
2016 - Andrzej Niemczyk, polnischer Volleyballtrainer, Trainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft 1981-1989, geb. 1944