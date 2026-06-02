Was geschah am 2. Juni?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Juni 2026

Namenstag

Armin, Erasmus, Eugen, Stephan

Historische Daten

2016 - In einer Resolution bezeichnet der Bundestag die Massaker an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915 als «Völkermord». Am 2. September beschwichtigt Berlin den aufgebrachten Nato-Partner Türkei: Die Resolution sei nicht «rechtsverbindlich».

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1991 - In Deutschland beginnt das ICE-Zeitalter: Auf der Strecke Hamburg-München fährt der erste fahrplanmäßige ICE-Hochgeschwindigkeitszug.

1976 - Der ehemalige bolivianische Präsident Juan Jose Torres wird in Argentinien entführt und ermordet. Der linksgerichtete Torres war 1970 bis 1971 Präsident, bis er durch einen Putsch gestürzt wurde.

1946 - Bei einem Volksentscheid entscheiden sich die Italiener für die Abschaffung der Monarchie. König Umberto II. geht ins Exil und Italien wird eine Republik.

1886 - Zum ersten und bisher einzigen Mal heiratet mit Grover Cleveland ein US-Präsident im Weißen Haus.

Geburtstage

1966 - Tobias Rehberger (60), deutscher Bildhauer und Installationskünstler, Goldener Löwe der Kunst-Biennale in Venedig 2009

1946 - Lasse Hallström (80), schwedischer Filmregisseur («Mein Leben als Hund», «Chocolat»)

1941 - Stacy Keach (85), amerikanischer Schauspieler (TV-Serie «Mike Hammer»)

1936 - Bazon Brock (90), deutscher Philosoph und Aktionskünstler (Bücher: «Ästhetik als Vermittlung - Arbeitsbiographie eines Generalisten», «Lockbuch Bazon Brock»)

Todestage