Was geschah am 21. Mai?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 21. Mai 2026

Namenstag

Hermann, Konstantin

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Historische Daten

2006 - Montenegro trennt sich von Serbien und wird unabhängig. Das entscheiden die Montenegriner in einer Volksabstimmung.

2006 - Schauspieler Wayne Carpendale gewinnt gemeinsam mit seiner Tanzlehrerin Isabel Edvardsson die erste Staffel der RTL-Tanz-Show «Let's Dance».

1996 - Beim Untergang des Fährschiffes «Bukoba» auf dem Victoriasee in Ostafrika kommen mindestens 500 Menschen ums Leben.

1991 - Der Präsident der indischen Kongress-Partei Rajiv Gandhi fällt bei einer Wahlkampfveranstaltung einem Bombenanschlag zum Opfer. Er war als Nachfolger seiner ermordeten Mutter Indira Gandhi von 1984 bis 1989 Premierminister des Landes.

1871 - Als erste Bergbahn Europas nimmt die Zahnradbahn von Vitznau aus auf die Rigi, ein Schweizer Bergmassiv, ihren Betrieb auf.

Geburtstage

1981 - Max Mutzke (45), deutscher Rock- und Popsänger, Platz acht beim Eurovision Song Contest 2004 in Istanbul mit «Can’t Wait Until Tonight»

1976 - Carlo Ljubek (50), deutscher Schauspieler (Netflix-Serie «Schlafende Hunde», neuer «Tatort»-Kommissar in München ab 2026)

1946 - Erwin Kostedde (80), deutscher Fußballspieler (Kickers Offenbach, Werder Bremen)

1471 - Albrecht Dürer, deutscher Maler und Zeichner («Selbstbildnis im Pelzrock»), gest. 1528

Todestage