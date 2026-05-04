Was geschah am 4. Mai?

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Mai 2026

Namenstag

Florian, Guido

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Historische Daten

2016 - Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) entscheidet, dass die Ausgabe des 500-Euro-Scheins «gegen Ende 2018» eingestellt wird. Mit der schrittweisen Abschaffung des lilafarbenen Scheins sollen Terrorfinanzierung und Schwarzarbeit eingedämmt werden.

2001 - Der erste Piloten-Streik in der Geschichte der Lufthansa führt auf deutschen Flughäfen zu erheblichen Behinderungen.

2001 - Guido Westerwelle wird vom Bundesparteitag der FDP zum neuen Vorsitzenden gewählt und löst Wolfgang Gerhardt in diesem Amt ab.

1961 - Der Bundestag beschließt das Bundessozialhilfegesetz zur Absicherung sozial schwacher und hilfebedürftiger Menschen. Am 1. Juni 1962 tritt es in Kraft.

1931 - Im Kölner Ford-Werk läuft das erste Auto vom Band.

Geburtstage

1976 - Simon Jentzsch (50), deutscher Fußballspieler, Torhüter, (VfL Wolfsburg, FC Augsburg)

1971 - Florian Illies (55), deutscher Schriftsteller («1913: Der Sommer des Jahrhunderts», «Generation Golf. Eine Inspektion») und Journalist

1956 - Ulrike Nasse-Meyfarth (70), deutsche Leichtathletin, Goldmedaillen im Hochsprung bei den Olympischen Spielen 1972 in München und 1984 in Los Angeles

1941 - Kay Nehm (85), deutscher Jurist, Generalbundesanwalt 1994-2006

Todestage