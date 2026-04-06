Was geschah am 6. April?
Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.
Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. April 2026
Namenstag
Petrus, Wilhelm
Historische Daten
2016 - Die Niederländer lehnen in einer Volksabstimmung das EU-Abkommen mit der Ukraine ab. Das EU-Assoziierungsabkommen soll zu einer engeren wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit mit der Ukraine führen und wurde bereits von allen übrigen 27 EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert.
2001 - In der 1. Fußball-Bundesliga tritt mit dem FC Energie Cottbus erstmals eine komplette Mannschaft mit ausländischen Spielern an.
1941 - Beginn des Balkanfeldzugs: Die deutsche Wehrmacht überfällt Jugoslawien und Griechenland.
1926 - Drei Monate nach Gründung der Deutschen Luft Hansa AG nimmt das Unternehmen mit einem Flug von Berlin-Tempelhof nach Zürich den Flugbetrieb auf.
1896 - In Athen beginnen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit.
Geburtstage
1991 - Alexandra Popp (35), deutsche Fußballspielerin, 145 Länderspiele, Fußballerin des Jahres 2014 und 2016
1976 - Anke Rehlinger (50), deutsche Politikerin (SPD), Ministerpräsidentin des Saarlands seit 2022
1946 - Wolfgang Ischinger (80), deutscher Diplomat, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz 2008-2022 und seit 2025, Botschafter in den USA 2001-2006
1941 - Hans W. Geißendörfer (85), deutscher Film- und Fernsehproduzent (ARD-Serie «Lindenstraße»)
Todestage
2021 - Hans Küng, Schweizer Theologe, verlor 1979 wegen seiner Kritik an der katholischen Lehre die Lehrerlaubnis (Missio canonica) der Kirche, geb. 1928