Kalenderblatt

Was geschah am 6. April?

Tag für Tag gibt es Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, an die erinnert werden soll.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. Foto: dpa-infografik/dpa
Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. April 2026

Namenstag

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Impressum

Historische Daten

2016 - Die Niederländer lehnen in einer Volksabstimmung das EU-Abkommen mit der Ukraine ab. Das EU-Assoziierungsabkommen soll zu einer engeren wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit mit der Ukraine führen und wurde bereits von allen übrigen 27 EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert.

2001 - In der 1. Fußball-Bundesliga tritt mit dem FC Energie Cottbus erstmals eine komplette Mannschaft mit ausländischen Spielern an.

1941 - Beginn des Balkanfeldzugs: Die deutsche Wehrmacht überfällt Jugoslawien und Griechenland.

1926 - Drei Monate nach Gründung der Deutschen Luft Hansa AG nimmt das Unternehmen mit einem Flug von Berlin-Tempelhof nach Zürich den Flugbetrieb auf.

1896 - In Athen beginnen die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit.

Geburtstage

1991 - Alexandra Popp (35), deutsche Fußballspielerin, 145 Länderspiele, Fußballerin des Jahres 2014 und 2016

1976 - Anke Rehlinger (50), deutsche Politikerin (SPD), Ministerpräsidentin des Saarlands seit 2022

1946 - Wolfgang Ischinger (80), deutscher Diplomat, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz 2008-2022 und seit 2025, Botschafter in den USA 2001-2006

1941 - Hans W. Geißendörfer (85), deutscher Film- und Fernsehproduzent (ARD-Serie «Lindenstraße»)

Todestage

2021 - Hans Küng, Schweizer Theologe, verlor 1979 wegen seiner Kritik an der katholischen Lehre die Lehrerlaubnis (Missio canonica) der Kirche, geb. 1928

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