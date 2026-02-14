Hamburger Lessingtage

Milo Rau macht der AfD den Theater-Prozess

Ein Projekt mit besonderem Sendungsbewusstsein beendet das diesjährige Festival am Thalia Theater. An der fiktiven Verhandlung nehmen auch Prominente wie Susan Neiman und Harald Martenstein teil.

In dem fiktiven Prozess wird über ein Verbot der AfD verhandelt. Foto: Fabian Hammerl/Thalia Theater/dpa
In dem fiktiven Prozess wird über ein Verbot der AfD verhandelt.

Hamburg (dpa) - Unter Vorsitz der ehemaligen Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) hat in Hamburg ein fiktiver, drei Tage dauernder «Prozess gegen Deutschland» begonnen. Nach einer Idee und in der Inszenierung des Schweizer Starregisseurs Milo Rau verhandeln auf der Bühne des Thalia Theaters noch bis Sonntag Juristen und Juristinnen, normale Bürger und Prominente ohne vorgegebenes Textbuch über ein mögliches Verbot der rechtspopulistischen Partei AfD. Vor ausverkauften Zuschauerreihen sprachen am Freitagabend unter anderem Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD), die US-amerikanische Philosophin und Direktorin des Einstein Forums in Potsdam, Susan Neiman, und der Publizist Harald Martenstein.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Rau (49), Intendant der Wiener Festwochen, bringt damit erstmals einen seiner theatralen «Prozesse» nach Deutschland. In Hamburg formulierte er sein aktuelles Anliegen in einer Vorrede. «Was genau ist die Alternative für Deutschland, die uns die AfD anbietet? Wollen wir diese Alternative, und falls nicht: Sollen wir sie dann nicht verhindern? Im Zweifelsfall durch ein Verbot, wie es der Rechtsstaat vorsieht und der Verfassungsschutz empfiehlt?», fragte Rau. 

Brosda erklärte in seiner anschließenden Eröffnungsrede: «Ich hoffe, dieser Prozess wird uns helfen, uns der Bedeutung und der Schutzwürdigkeit unserer Demokratie neu zu versichern.»

Das Gerichtsszenario wird auch als Video-Livestream auf der Website des Theaters ausgestrahlt. Es bildet den Abschluss der Hamburger Lessingtage, die sich als explizit politisches Festival verstehen und in diesem Jahr von Matthias Lilienthal kuratiert wurden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Popmusical «& Julia» zieht von Hamburg nach Stuttgart
Musik

Popmusical «& Julia» zieht von Hamburg nach Stuttgart

Mehr als ein Jahr wurde in Hamburg das bunte Broadway-Musical «& Julia» gespielt - nun ist dort Schluss. Doch Stage Entertainment hat verraten, wo und wann es ein Wiedersehen gibt.

02.02.2026

«Harry Potter»-Theaterstück nur noch bis Sommer in Hamburg
1,5 Millionen Besucher

«Harry Potter»-Theaterstück nur noch bis Sommer in Hamburg

Seit Ende 2021 zaubern Harry Potter, seine Freunde und deren Kinder in Hamburg am Großmarkt. Das Theaterstück hat schon mehr als 1,5 Millionen Besucher angelockt. Doch bald ist Schluss.

09.12.2025

Viel Jubel für John Malkovich am Hamburger Thalia Theater
Theater

Viel Jubel für John Malkovich am Hamburger Thalia Theater

Hollywoodstar John Malkovich tritt immer wieder auf deutschen Bühnen auf – so 2017 in «Just Call Me God» in der Elbphilharmonie. Jetzt ist er in einem Zwei-Personenstück am Thalia Theater zu erleben.

20.04.2024

Schauspielerin

Pauline Rénevier mit Nachwuchspreis ausgezeichnet

Die 25-Jährige ist in Hamburg als aufstrebendes Talent mit dem Boy-Gobert-Preis ausgezeichnet worden. Die Jury ist begeistert von den Gaben der jungen Frau.

10.12.2023

Auszeichnung

Helmut-Schmidt-Zukunftspreis für Sanna Marin

Sanna Marin ist nach Hamburg gekommen, um den Helmut-Schmidt-Zukunftspreis entgegenzunehmen. Ausgezeichnet wurde sie als «wegweisende Europäerin».

04.05.2023