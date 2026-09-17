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MTV Video Music Awards: Madonna singt nach 23 Jahren wieder

Nach ihrem Bühnenkuss mit Britney Spears vor 23 Jahren kehrt Madonna erstmals wieder mit einem Live-Auftritt zu den MTV Video Music Awards zurück.

Pop-Ikone Madonna soll nach 23 Jahren erstmals wieder bei den MTV Video Music Awards auftreten. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/AP/dpa
Pop-Ikone Madonna soll nach 23 Jahren erstmals wieder bei den MTV Video Music Awards auftreten. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Pop-Ikone Madonna soll nach 23 Jahren erstmals wieder bei den MTV Video Music Awards (VMA) live musikalisch auftreten. Die 68-Jährige werde bei der diesjährigen Preisverleihung am 27. September in Los Angeles singen, teilte der Sender MTV auf Instagram mit. Madonna teilte die Mitteilung in ihrer Story. 

Die Sängerin hatte ihren letzten musikalischen Live-Auftritt bei den VMA im Jahr 2003. Damals stand sie gemeinsam mit Britney Spears und Christina Aguilera auf der Bühne und sorgte mit einem gemeinsamen Kuss für weltweite Schlagzeilen. Seitdem kehrte die Sängerin vereinzelt auf die Bühne der VMA zurück, jedoch ohne musikalische Darbietung. Zuletzt hatte sie den Gala-Abend im Jahr 2021 offiziell eröffnet und dem Musiksender MTV zum 40. Geburtstag gratuliert. 

Die Pop-Ikone führt bei der Verleihung der VMA in diesem Jahr auch die Kandidatenliste mit insgesamt elf Nominierungen an, darunter in den Sparten Video («Confessions II - The Film»), Künstler und Song des Jahres («Bring Your Love»). Pop-Superstar Taylor Swift (36) folgt mit neun Nominierungen. Madonna hatte im Juli mit «Confessions on a Dance Floor II» erstmals seit 2019 wieder ein Studioalbum herausgebracht und damit die Charts erobert.

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