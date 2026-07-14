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«Muss mich immer noch kneifen» - Madonna über Album-Erfolg

Mit ihrem neuen Album landete Madonna direkt auf Platz 1 der US-Album-Charts. Auf Instagram schreibt die Sängerin ihren Fans, für sie sei damit ein Traum in Erfüllung gegangen.

Popstar Madonna hat ihren Fans für den Erfolg ihres neuen Albums gedankt. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/AP/dpa
Popstar Madonna hat ihren Fans für den Erfolg ihres neuen Albums gedankt. (Archivbild)

Los Angeles (dpa) - Popstar Madonna hat ihren Fans für den Erfolg ihres neuen Albums gedankt. «Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar und überrascht ich über den unglaublichen Zuspruch bin, den "Confessions on a Dance Floor" erhalten hat!», schrieb die 67-Jährige auf Instagram. 

Sie danke vor allem ihren Fans, schrieb die Pop-Ikone weiter. «Ich muss mich immer noch kneifen.» Sie habe den Traum gehabt, «die Menschen diesen Sommer zum Tanzen zu bringen», erklärte Madonna. «Träume werden doch wahr».

Die Pop-Ikone brachte am 3. Juli mit «Confessions on a Dance Floor II» erstmals seit 2019 wieder ein Studioalbum heraus und landete damit direkt an der Spitze der US-Album-Charts. Wie das Branchenmagazin «Billboard» mitteilte, belegt «Confessions II» Platz 1 der meistverkauften Alben in den USA. Auf Instagram teilte die Sängerin außerdem einen Post des Plattenlabels Warner Records, demzufolge «Confessions II» weltweit 13 Chartspitzen besetzt, neben den USA auch in Australien, Großbritannien, Spanien und Kanada.

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Der Titel ihres neuen Albums knüpft an Madonnas 2005 erschienenes Erfolgsalbum «Confessions on a Dance Floor» an. Es enthält Singles wie «I Feel So Free», «Danceteria» und «One Step Away».

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