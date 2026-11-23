Athen (dpa) - Fast 20 Jahre lang sind die Türen für Besucher geschlossen gewesen - nun ist das historische, mehr als 150 Jahre alte griechische Akropolismuseum wieder für die Allgemeinheit zugänglich. Der Bau, der nur wenige Dutzend Meter vom Parthenontempel auf dem Akropolisfelsen in Athen liegt, zeigt antike Architekturfragmente, Weihgaben, Inschriften und mehr als 800 archäologische Funde aus dem antiken Athen.

Man habe das Museum wieder in das lebendige Gefüge der archäologischen Stätte und der gesamten Stadt eingegliedert, sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bei der Eröffnung. Das ursprünglich 1874 eröffnete Museum war das erste eigens als Museum errichtete Bauwerk des modernen griechischen Staates.

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2007 wurde es geschlossen, weil seine Sammlungen in das neue Akropolismuseum am Fuße des Akropolisfelsens überführt wurden. Seither war der Bau teilweise für Büros der Akropolis-Verwaltung und als Lagerraum für archäologische Funde genutzt worden.

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