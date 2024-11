Nach Rassismusvorwürfen erscheint Monika Grubers Buch neu

München (dpa) - Nach der Kontroverse um das Buch «Willkommen im falschen Film» der Kabarettistin Monika Gruber wegen Vorwürfen von Rassismus und Beleidigung gibt es nun eine Neuauflage. «Angesichts der gegenwärtigen Lage haben wir etliche Stellen aktualisiert und einige Kapitel neu hinzugefügt. Und – das war uns sehr wichtig – wir mussten weder Stellen schwärzen noch weglassen», sagte Gruber in einer Mitteilung des Plassen Verlages in Kulmbach, der den im November 2023 erschienenen Titel vom Piper Verlag übernommen hat. Die neue Auflage soll am Donnerstag erscheinen.