Fernsehen

Neue DSDS-Staffel startet am Karsamstag

«Deutschland sucht den Superstar» beginnt mit neuen Folgen am Karsamstag. Mit dabei: Rapper Bushido und Ballermann-Star Isi Glück in der Jury. Was Zuschauer sonst noch erwartet.

DSDS kehrt mit neuer Staffel zurück (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
DSDS kehrt mit neuer Staffel zurück (Archivbild)

Köln (dpa) - «Deutschland sucht den Superstar» kehrt am Oster-Wochenende mit der 22. Staffel auf die Bildschirme zurück. Am Karsamstag (4. April) wird die erste von zehn neuen Folgen zu sehen sein, kündigten der Instagram-Account der Produktion und der Sender RTL auf seiner Homepage an. 

Die neuen Folgen werden dann immer samstags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und vorab auf RTL+ zu sehen sein. Zusätzlich und neu: «Die DSDS Reality» ab dem 21. April, in der in zehn Folgen auf RTL+ zu sehen sei, wie Superstars gemacht werden. 

Bereits im vergangenen Juli hatte RTL seine neue Casting-Jury für «Deutschland sucht den Superstar» bekanntgegeben, in der Rapper Bushido einen Platz neben Dieter Bohlen bekommt. Ebenfalls Teil des neuen Teams ist Ballermann-Star Isi Glück («Mallekind»). 

«Wir werden Euch total überraschen», kündigte Dieter Bohlen an. «Das ganze Konzept ist wirklich neu», sagte der Pop-Titan. «Ich freue mich auf die neue Jury.» In der zurückliegenden Staffel hatten neben Bohlen noch Rapperin Loredana, Schlagersängerin Beatrice Egli und Popsänger Pietro Lombardi in der Jury gesessen.

