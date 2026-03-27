Kulturförderung

Neue Kritik an Weimer wegen Eingriff in Jury-Entscheidung

Die Vergabe von Fördergeldern und Preisen läuft in Deutschland oft über unabhängige Auswahlgremien. Der Beauftragte für Kultur und Medien ist offenbar nicht immer damit einverstanden.

Der Grüne Sven Lehmann hat den Kulturstaatsminister schon mehrfach in den Kulturausschuss geladen, um Bericht zu erstatten. (Archivbild) Foto: Christoph Soeder/dpa
Der Grüne Sven Lehmann hat den Kulturstaatsminister schon mehrfach in den Kulturausschuss geladen, um Bericht zu erstatten. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Grüne und Linke üben erneut Kritik an Eingriffen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer in die Entscheidung unabhängiger Jurys bei der Vergabe von Fördermitteln. «Damit höhlt er den Grundsatz der Staatsferne aus, der für die Kulturförderung in einer Demokratie überlebenswichtig ist», sagte Sven Lehmann (Grüne), der Vorsitzende des Kulturausschusses im Bundestag.

Solange die Kunstfreiheit im Grundgesetz gelte, habe sich der Kulturstaatsminister zurückzuhalten. Ähnlich äußerte sich der Linken-Kulturpolitiker David Schliesing.

Sprecherin: Empfehlungen der Jury seien nicht bindend

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Hintergrund ist ein Bericht der «Süddeutschen Zeitung», wonach Vertreter des Beauftragten für Kultur und Medien die Auswahl der Jury beim Hauptstadtkulturfonds in einem Fall revidiert haben. Dabei ging es demnach um die Förderung eines Übersetzungsprojekts palästinensischer Autoren. Dieses sei «zurückgestellt» worden. 

Eine Sprecherin Weimers sagte der «SZ», die Auswahl der Projekte durch die Jury seien nur Empfehlungen, die nicht bindend seien. Die Deutsche Presse-Agentur hat Weimer um Stellungnahme gebeten.

Jury beklagt sich

Die Jury des Hauptstadtkulturfonds hatte sich ohne Nennung des Einzelfalls in einer Erklärung gegen «jede politische Einmischung in die Arbeit unabhängiger Fachjurys» gewandt. «Unabhängige Jurys sind in der öffentlichen Kulturförderung kein symbolisches Beiwerk, sondern ein institutioneller Schutz der Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG», heißt es darin. «Wer solche Jurys nachträglich korrigiert, delegitimiert oder politisch übersteuert, greift nicht nur einzelne Entscheidungen an, sondern unterläuft den Schutzraum freier Kunst.»

Linken-Politiker Schliesing sagte, Weimer greife gezielt und systematisch in die Kunstfreiheit ein. «Ich erwarte, dass jetzt endlich die SPD auf den Tisch haut und den Bundeskanzler dazu zwingt, Weimer zu stoppen.» Und er fuhr fort: «Die Bundesregierung muss sich jetzt klar und unmissverständlich dazu bekennen, jegliche politische Einflussnahme in der Kulturförderung zu unterlassen.» 

«Mehr als punktuelle Zufälle»

Auch der Grüne Lehmann monierte: «Die derzeit stattfindenden Eingriffe sind mehr als nur punktuelle Zufälle. Es entsteht der Eindruck, die Regierung versuche, unliebsame Akteure auszusortieren.» Das unterwandere etablierte Instrumente staatsferner Kunstförderung und schaffe ein Klima von Angst, Misstrauen und Selbstzensur.

Weimer stand zuletzt in der Kritik, weil er drei linke Buchläden wegen «verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse» von der Liste des Deutschen Buchhandlungspreises gestrichen hatte. Die Auswahl hatte ebenfalls eine unabhängige Jury getroffen. Schliesing hatte danach bereits Weimers Rücktrit gefordert.

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