Neuer Burgtheater-Chef zeigt Oppenheimer und Sisi

Wien (dpa) - Stefan Bachmann will dem Wiener Burgtheater unter seiner Leitung ab der kommenden Saison eine frische Note verleihen. Die in Wien übliche Kurzbezeichnung «Burg» wecke Assoziationen zur feudalen Geschichte des ehemaligen kaiserlichen Hoftheaters, sagte Bachmann am Dienstag bei seiner ersten Programmpräsentation als künftiger Direktor des Traditionshauses in Wien.