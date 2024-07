Neuer Gitarrist, neue Energie: Deep Purple in Bestform

London (dpa) - Ian Gillan ist mehr als zufrieden. Nach über 50 Jahren im Musikgeschäft und mehr als einem Dutzend Alben mit Deep Purple verspürt der 78-Jährige große Vorfreude und ist enthusiastisch, wenn er über die neue LP seiner Band spricht. «Das ist nicht immer so», gibt der Sänger im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London zu. «Aber in diesem Fall absolut, ja, ich freue mich sehr.»

Tatsächlich ist Feuer drin in der neuen Platte der Altrocker, die den Titel «=1» (sprich: «equals one») trägt. Es ist das erste Studioalbum mit Gitarrist Simon McBride, der seit 2022 fest zu Deep Purple gehört, weil sich Steve Morse aus privaten Gründen zurückgezogen hat. McBride ist mit 45 Jahren das deutlich jüngste Bandmitglied. Don Airey ist 76, Bassist Roger Glover 78 und Drummer Ian Paice, die einzige Konstante in der über 50-jährigen Bandgeschichte, ist ebenfalls 76.

«Er hat genug Energie für uns alle», sagt Gillan und lacht. «Er bringt so viel Energie ein, dass es eine Inspiration ist. Und ich glaube, das hört man in der Musik. Ich vergleiche das gern mit einem Fußballteam oder anderen Sportmannschaften: Man nimmt einen neuen Spieler dazu, und auf einmal spielt die ganze Mannschaft ganz anders. Es muss gar kein Starspieler sein.»

Insgesamt klingt «=1» härter und wuchtiger als die letzten, manchmal etwas gemächlichen Alben der Hardrock-Urgesteine. Und es ist voller erstklassiger Songs. «A Bit On The Side» glänzt mit kräftigem Gitarrensolo und ausgelassenen, progressiven Eskapaden von Airey an den Tasten. «Portable Door» ist ein Riffrocker mit fetter Hammond-Orgel und typischem Purple-Vibe. «If I Were You» überrascht mit einem epischen orchestralen Finale.