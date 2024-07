Deep Purple: Zehntes Nummer-eins-Album in Deutschland

Platz zwei belegt die K-Pop-Boygroup Stray Kids mit ihrem neuen Album «Ate». Die am Wochenende in München auftretende Taylor Swift rutsche mit «The Tortured Poets Department» zwar von der Eins an die dritte Stelle, bringe aber elf Platten parallel in der Hitliste unter, heißt es von GfK Entertainment. «Dies hat keine andere Sängerin zuvor geschafft.»

Auf der Drei macht sich Nummer-eins-Star Ayliva selbst Konkurrenz, indem dort ihr neuer Song «Nein!» startet. Auf der Vier steht Artemas mit «I Like The Way You Kiss Me». Auf die Fünf (Vorwoche noch Platz zwei) fällt «Zeit, dass sich was dreht» von $OHO BANI, Herbert Grönemeyer & Ericson.