Neuer «Karate Kid»-Film geplant

Los Angeles (dpa) - Beide waren schon in «Karate Kid»-Filmen zu sehen, doch nun sollen Jackie Chan (69) und Ralph Macchio (62) erstmals gemeinsam in einer Neuauflage mitspielen. Die beiden Schauspieler kündigten am Dienstag (Ortszeit) in einer Videobotschaft ein neues «Karate Kid»-Projekt an.