Kung-Fu statt Klassenzimmer: Hollywood-Stuntman überrascht Weinheimer Grundschüler

Zeitung in der Schule (ZiSch)

Wie kommt eine Nachricht in die Zeitung? Diese und viele andere Fragen werden in unserem Medienprojekt für die Grundschulen beantwortet.

"Zeitung in der Schule" – kurz ZiSch - ist das Projekt der WEINHEIMER NACHRICHTEN und ODENWÄLDER ZEITUNG zur Leseförderung in der Grundschule. Es eröffnet den Schülerinnen und Schülern den Zugang zum Medium Zeitung. Der tägliche Blick in die Lokalzeitung soll dazu anregen, sich mit dem aktuellen Geschehen auseinanderzusetzen und sich im kritischen Umgang mit den Medien zu üben. Ziel des Projektes ist es, die Lese-, Schreib- und Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler zu stärken.