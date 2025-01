Neuer Kinofilm basierend auf Story von George R. R. Martin

München (dpa) - Der US-Amerikaner George R. R. Martin hat mit einer mehrbändigen Fantasy-Saga die Romanvorlage für die Kultserie «Game of Thrones» geschaffen. Nun kommt ein Fantasyabenteuer aus der Feder des Bestseller-Autors ins Kino, inszeniert von «Resident Evil»-Regisseur Paul W. S. Anderson. «In the Lost Lands» beruht auf einer Kurzgeschichte Martins und soll am 6. März starten, wie der Filmverleiher Constantin Film mitteilte.