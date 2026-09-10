Berühmtes Kleines Schwarzes

New Yorker Auktionshaus versteigert «Rachekleid» von Lady Di

Als Charles 1994 seine Untreue öffentlich einräumte, erschien Diana am selben Abend in einem Kleid, das mit den damaligen Konventionen des Königshauses brach - und in die Geschichte einging.

Das sogenannte Rachekleid der verstorbenen Lady Di kommt unter den Hammer in New York. Foto: ---/Sotheby's/dpa
Das sogenannte Rachekleid der verstorbenen Lady Di kommt unter den Hammer in New York.

New York (dpa) - Eines der berühmtesten Kleider der verstorbenen Prinzessin Diana könnte in New York für mehrere Hunderttausend Dollar versteigert werden. Das als «Rachekleid» bekannte Kleidungsstück soll am 9. Dezember in New York versteigert und vorher unter anderem in London, Hongkong und Genf ausgestellt werden, teilte das Auktionshaus Sotheby's in New York mit.

Lady Di trug das Kleid am 29. Juni 1994. Am selben Abend gestand der damalige Prinz Charles öffentlich im Fernsehen seine Untreue - was dem schulterfreien figurbetonten Cocktailkleid den Beinamen «Rachekleid» verschaffte. Die Enthüllungen waren bereits Tage vorher durchgesickert. «Der Look sollte zu einem der prägendsten Mode-Statements des 20. Jahrhunderts werden», schreibt Sotheby's. Diana lebte damals bereits getrennt von dem heutigen König Charles.

Diana starb am 31. August 1997 mit 36 Jahren auf dem Höhepunkt ihrer Beliebtheit in Paris bei einem Autounfall nach einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi. Sie war mit ihrem damaligen Freund Dodi Al Fayed unterwegs, als ihr Wagen an einem Tunnelpfeiler in der französischen Hauptstadt zerschellte. Die Anteilnahme in Großbritannien und weltweit war überwältigend.

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