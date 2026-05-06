No Angels müssen Konzerte absagen - Sandy Mölling krank

Köln (dpa) - Die Kult-Popband No Angels hat mehrere geplante Auftritte im Mai aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Wie Sängerin Jessica Wahls in einem Videostatement auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Band mitteilte, folgt die Entscheidung einer ärztlichen Empfehlung. Bandmitglied Sandy Mölling gehe es derzeit nicht gut, ihr sei eine Ruhepause verordnet worden. «Wir unterstützen diese Entscheidung zu 100 Prozent und wünschen, dass es unserer Maus schnell besser geht», so Wahls weiter.

Die 45-jährige Mölling teilte den Beitrag weiter und schrieb dabei «Dankeschön» samt Herz-Emoji. Weitere Details zu ihrer Erkrankung wurden nicht genannt. Auch Lucy Diakovska und Nadja Benaissa, die Anfang des Monats aus der RTL-Tanzshow «Let's Dance» ausgeschieden war, teilten die Mitteilung in den sozialen Netzwerken.

Wahls: Gesundheit geht vor

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Betroffen sind demnach Auftritte am 9. Mai in Merkers, am 22. Mai beim Back For Good Festival in Landsweiler sowie am 24. Mai beim KulturPur Festival in Hilchenbach. «So eine Absage fällt uns alles andere als leicht», so Wahls. «Leider passieren im Leben oft Dinge, die man nicht beeinflussen kann». Gesundheit gehe aber vor.