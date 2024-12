Sandy Mölling wird neue «Päpstin»

Fulda (dpa/lhe) - No-Angels-Sängerin Sandy Mölling wird im nächsten Jahr die Hauptrolle in dem Musical «Die Päpstin» in Fulda übernehmen. Erstmals werde Mölling am 13. Juni zu sehen sein, kündigte der Veranstalter Spotlight Musicals an. Da die «No Angels» im Sommer 2025 auf Deutschland-Tour unterwegs seien, spiele Mölling nur 30 der 42 Shows im Fuldaer Schlosstheater. Zuvor hatte die «Fuldaer Zeitung» darüber berichtet.