Berlin (dpa) - Das Soundtrack-Album des Videospiels GTA 6 ist auf Anhieb fast ganz oben in die deutschen Musikcharts eingestiegen. Eine Woche nach dem Release setzt sich «Grand Theft Auto VI: The Album» auf Platz zwei hinter Rammstein, wie GfK Entertainment mitteilte. Es sei der umsatzstärkste Start eines Soundtracks seit Beginn der Datenaufzeichnung des Charts-Ermittlers.

Auch in den Singlecharts ist GTA 6 vorn mit dabei. Der Song «Flower in a Hurricane», zuletzt auf dem siebten Rang, klettert auf Platz drei. Der Song vom französischen Electronica-Duo Justice mit den Singer-Songwritern Sza und Tame Impala sowie der Rockband King Gizzard & the Lizard Wizard war schon Mitte Oktober als Singleauskopplung erschienen.

Nur zwei Weihnachtsklassiker waren in den vergangenen sieben Tagen noch beliebter: «Last Christmas» von Wham steigt kurz vor dem ersten Advent wieder auf Rang eins ein, «All I Want For Christmas Is You» von Mariah Carey auf Platz zwei.

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Neue Songs von Dua Lipa und Lana Del Rey für GTA 6

Musik spielt in der «Grand Theft Auto»-Reihe eine wichtige Rolle. Wer in den Videospielen mit Fahrzeugen unterwegs ist, kann dort aus einer Vielzahl an Radiosendern wählen, die mit kuratierten Playlists verschiedener Genres glänzen. Neben viel Hip-Hop, R&B und Rock gehört in GTA 6 selbst ein Klassikradio mit Stücken von Mozart, Bach und Beethoven dazu. Zudem gibt es fiktive Moderatoren – unter anderem vertont von Schauspielerin und Reality-TV-Star Brigitte Nielsen – sowie satirische Werbespots.