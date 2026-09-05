Filmfestspiele

Oasis lassen Pressekonferenz in Venedig ausfallen

Beim Filmfest Venedig präsentieren die Musiker eine Doku über ihre Comeback-Tournee und Versöhnung. Doch zur Pressekonferenz kommen Liam und Noel Gallagher von Oasis nicht.

Liam Gallagher (l) und Noel Gallagher beim traditionellen Fototermin vor der Pressekonferenz. Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Liam Gallagher (l) und Noel Gallagher beim traditionellen Fototermin vor der Pressekonferenz.

Venedig (dpa) - Sie haben sich gerade wieder versöhnt, aber ganz ohne Drama können sie wohl nicht: Liam und Noel Gallagher von Oasis haben in Venedig die Pressekonferenz zu ihrem neuen Film geschwänzt.

Die Brüder sind am Samstag gemeinsam auf den Lido gereist, wo am späten Abend bei den Filmfestspielen eine Dokumentation über ihre Comeback-Tour Premiere feiert. Liam (53) und Noel (59) erschienen am Nachmittag zum Foto-Termin, der traditionell kurz vor der Pressekonferenz stattfindet.

Dass Stars anschließend nicht zur Pressekonferenz kommen, ist - zumindest, solange sie zur Premiere angereist sind - äußerst unüblich. Gefragt, warum die Musiker nicht anwesend sind, sagte Regisseur Will Lovelace: «Sie waren gerade noch hier, um sich fotografieren zu lassen, also sie sind hier.» Die Brüder sind für unberechenbare öffentliche Auftritte bekannt.

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