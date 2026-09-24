Oasis-Tournee

Oasis warnt vor Betrug beim Ticketverkauf

Im kommenden Jahr gehen die Gallagher-Brüder wieder auf Tournee. Drei Mal wollen sie auch in München auftreten. Die Tickets sind heiß begehrt. Doch Fans sollten nicht zu leichtgläubig sein.

Die Britpop-Band Oasis warnt vor Betrug beim Ticketverkauf. (Archivbild) Foto: Doug Peters/PA Wire/dpa
Die Britpop-Band Oasis warnt vor Betrug beim Ticketverkauf. (Archivbild)

Manchester (dpa) - Die Britpopband Oasis hat im Rahmen ihrer Tour im kommenden Jahr vor betrügerischen E-Mails in dem mehrstufigen Verfahren zum Ticketverkauf gewarnt. «Wichtig: Wir wurden auf möglichen Betrug mit Oasis-Tickets hingewiesen», hieß es in einem Instagram-Post der Band.

In dem Verfahren werden zufällig Bewerber ausgelost, die per E-Mail einen Code erhalten, mit dem sie online die Tickets kaufen können. Weitergegeben werden können die Codes nicht. «Bei jeglichen Codes, die zum Verkauf angeboten werden, handelt es sich um Betrug», warnte Oasis.

Zudem solle darauf geachtet werden, dass die Codes ausschließlich zwischen dem 24. und 27. September von der E-Mail-Adresse oasis@openstageit.com versendet werden, so die Warnung. Gekauft werden können die Tickets demnach nur von der offiziellen Webseite des Anbieters Ticketmaster. Auch Karten aus dem Weiterverkauf werde es ausschließlich dort geben, und zwar zum originalen Preis. Doch das werde erst später möglich sein.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

München ist der einzige Stopp in Deutschland 

Kürzlich hatte die Gruppe um die Gallagher-Brüder eine Tour durch Großbritannien, weitere europäische Länder und die USA zwischen Mai und September 2027 bekanntgegeben. Am 2. und 3. sowie am 6. Juli 2027 wollen sie in der Münchner Allianz Arena auftreten - ihr einziger Stopp in Deutschland.

2025 hatten sich Liam und Noel Gallagher für eine Reunion-Tournee zusammengefunden. Das langersehnte Comeback der über Jahre zerstrittenen Brüder war von Fans in aller Welt gefeiert worden.

Vor mehr als 30 Jahren war Oasis mit «Definitely Maybe» bekanntgeworden. Spätestens die zweite Platte «(What's The Story) Morning Glory?» von 1995 mit Hits wie «Wonderwall» machte die Gruppe weltberühmt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Oasis in München: Wie komme ich an Tickets?
Lang gehegter Fan-Wunsch

Oasis in München: Wie komme ich an Tickets?

Wer Oasis in München live erleben will, braucht mehr als nur Glück: Der Ticketverkauf für die Konzerte der Band rund um Liam und Noel Gallagher folgt einem strikten Ablauf.

15.09.2026

Oasis-Gitarrist unterbricht Tour für Krebsbehandlung
Tournee der Britpopband

Oasis-Gitarrist unterbricht Tour für Krebsbehandlung

Seit einigen Wochen begeistert die Britpopband Oasis weltweit ihre Fans mit ihrer Reunion-Tournee. Bei den kommenden Konzerten muss die Band allerdings ohne ihren Gitarristen auskommen.

04.10.2025

Oasis-Comeback am Freitag: Tour-Start in Cardiff
Lang erwartetes Konzert

Oasis-Comeback am Freitag: Tour-Start in Cardiff

Vor mehr als 30 Jahren schrieben Noel und Liam Gallagher Musikgeschichte, dann kam es zum Streit. Nun meldet sich die Britpopband Oasis wieder zurück. Wird alles wieder so wie früher?

03.07.2025

Reunion-Tour

Tickets für Comeback-Tour von Oasis ausverkauft

Die jahrelang zerstrittenen Oasis-Brüder Noel und Liam Gallagher tun sich wieder zusammen. Die Nachfrage nach Karten für die Konzerte ist riesig. Nun meldet die Band: Alles ausverkauft.

31.08.2024

Konzerte

Comeback von Oasis: Noel und Liam Gallagher kündigen Tour an

Manche Fans können es kaum fassen. Mehr als ein Jahrzehnt nach der Trennung der Britpopband wollen die Brüder Noel und Liam Gallagher gemeinsam auf die Bühne zurückkehren. «Because maybe...»

27.08.2024