Oliver Welke: «Werde gar keinen Sänger mehr beleidigen»

Berlin (dpa) - Der Satiriker Oliver Welke hat in der «heute-show» erneut auf Kritik an seinem Witz über Fans des Schlagersängers Howard Carpendale reagiert. Nachdem er über US-Präsident Donald Trumps Forderung, den Trump-kritischen Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel abzusetzen, gesprochen hatte, ergänzte Welke in der ZDF-Satiresendung: «Gags über Trump – fast so gefährlich, wie sich mit Howard-Carpendale-Fans anlegen.» Dann fügte er hinzu: «Sehr anständige Leute übrigens, die in Wirklichkeit wunderbar riechen. Peace.»

Foto: Christoph Reichwein/dpa Howard Carpendale hatte sich von Welke enttäuscht gezeigt. (Archivbild)

In der Sendung vom 24. April hatte Welke gesagt: «Hundert Beine, stinkt alles nach Urin. Was ist das? Die erste Reihe bei Carpendale.» Darauf hagelte es Kritik, auch von Carpendale (80) selbst.

Im weiteren Verlauf der Sendung vom Freitagabend erklärte Welke nun: «Ja, es war ein sehr doofer unnötiger alter Witz.» Und er verspricht: «Ich werde gar keinen Sänger mehr beleidigen.» Zuvor ging es in einem satirischen Beitrag über ein fiktives Wettbüro um die Frage, welchen beliebten Sänger Welke als nächstes «ohne Not mit einem geschmacklosen Witz» beleidigen wird.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Carpendale stellte Welke ein Ultimatum

Howard Carpendale hatte sich nach der Sendung vom 24. April enttäuscht von Welke gezeigt. «Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können», sagte der Sänger unter anderem in einem Video auf Instagram. Welke sei wohl noch nie bei einem seiner Auftritte gewesen. Bei seinen Konzerten seien «feine Leute». Zudem stellte er Welke ein Ultimatum. Bis dieser sich nicht entschuldige, «gibt's zwischen uns beiden gar nichts zu besprechen».