Onkel von Prinzessin Kate bei Promi-Big-Brother

London (dpa) - Der Onkel von Prinzessin Kate hat kurz nach seinem Einzug in die britische TV-Show «Celebrity Big Brother» scharfe Kritik an Prinz Harry geübt. Kates Schwager und dessen Ehefrau Herzogin Meghan hätten die gesamte Royal Family mit ihren öffentlichen Vorwürfen in die Pfanne gehauen, sagte Gary Goldsmith der Zeitung «Telegraph» zufolge. «Ich war ziemlich verärgert, als sie meine wunderschöne Nichte angegriffen haben, die nichts zu ihrer Verteidigung sagen konnte.»