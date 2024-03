Kates Onkel: Sie bekommt die beste Behandlung der Welt

London (dpa) - Der Onkel von Prinzessin Kate hat sich in der britischen Fernsehshow «Celebrity Big Brother» zurückhaltend zum Gesundheitszustand seiner Nichte geäußert. Eine Gesprächspartnerin fragte ihn in der am Mittwochabend ausgestrahlten Sendung: «Wo ist Kate?» Daraufhin antwortete Gary Goldsmith, er könne aus Gründen der Etikette nichts sagen. Er versicherte aber, er habe mit ihrer Mutter, seiner Schwester gesprochen: «Sie bekommt die beste Behandlung in der Welt.»