Nach Operation: Prinzessin Kate ist wieder daheim

König Charles III. (75) hat nach seiner Prostata-Operation eine dritte Nacht im Krankenhaus verbracht. Seine Ehefrau Königin Camilla besuchte den Monarchen allein am Sonntag dreimal in der privaten London Clinic, wie britische Medien berichteten. Die 76-Jährige habe gelächelt, als sie das Gebäude am Abend verließ. Am Freitag hatte sie berichtet, dem König gehe es nach dem Eingriff gut.