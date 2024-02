Opernball in Wien mit Hymnen gestartet

Wien (dpa) - Mit der österreichischen Bundeshymne und der Europahymne ist am Abend der 66. Wiener Opernball eröffnet worden. Zum Auftaktprogramm gehörte auch ein Auftritt der lettischen Mezzosopranistin Elina Garanca. Die 47-Jährige sollte vor den 5000 Gästen in der zum Ballsaal umgebauten Staatsoper unter anderem Arien aus Georges Bizets Oper «Carmen» singen. Ranghöchster Gast war Österreichs Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen. Auch Kanzler Karl Nehammer mit seiner Frau Katharina besuchten das Fest, das als gesellschaftlicher Höhepunkt der Ballsaison in Wien gilt.