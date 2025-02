Opernball ohne Lugner - Porträt und leerer Stuhl als Hommage

Wien (dpa) - Der Wiener Opernball muss am Donnerstag nach dem Tod von Richard Lugner ohne die schillerndste Persönlichkeit auf dem Tanzparkett auskommen. Seine Familie will ihn aber als «Mister Opernball» in Erinnerung halten. Einen Tag vor dem Event präsentierte US-Künstler Alec Monopoly ein riesiges Porträt des Society-Löwen in Ballkleidung auf der Fassade des Lugner-Einkaufszentrums.