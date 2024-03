Palast: Kate und William gerührt von vielen Nachrichten

«Sie sind sehr bewegt von der Herzlichkeit und Unterstützung der Öffentlichkeit und dankbar für das Verständnis ihres Wunschs nach Privatsphäre zu dieser Zeit», hieß es in der Stellungnahme, aus der die britische Nachrichtenagentur PA zitierte.

Eine lange Pause wegen einer Bauchoperation - bis nach Ostern würde Prinzessin Kate ausfallen, das war bekannt. Nun geht die künftige Königin mit einer schwerwiegenden Diagnose an die Öffentlichkeit.

Nach wochenlangen Spekulationen macht Prinzessin Kate öffentlich, dass bei ihr Krebs gefunden wurde. Was ist bekannt zu Kates Erkrankung? Und wie geht es weiter für Großbritanniens künftige Königin?

Kates Krebsdiagnose: Was bekannt ist und was nicht

Kate hatte sich nach wochenlangen Spekulationen über ihren Gesundheitszustand in einer Videobotschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Sie war Mitte Januar im Bauchraum operiert worden und seitdem nicht öffentlich aufgetreten. Tests nach der Operation hätten ergeben, dass Krebs vorgelegen habe, sagte sie in dem Video. Auf Rat ihres Ärzteteams bekomme sie vorsorglich eine Chemotherapie.