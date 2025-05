Patrice Aminati: Krebs ist nicht mehr heilbar

Dresden (dpa) - Patrice Aminati (30) hat sich in einem Interview ausführlich zu ihrer Krebserkrankung geäußert. Sie befinde sich in palliativer Behandlung, «Krebsstadium 4, nicht mehr heilbar», sagte die Frau von TV-Moderator Daniel Aminati der «Zeit». Trotzdem wolle sie nicht resignieren. In der Krebsforschung tue sich glücklicherweise viel, «und ich hoffe, dass ein Medikament auf den Markt kommen wird, dass die vielen Tabletten ersetzt und mir noch mehr Zeit schenkt. Und vielleicht noch ein Kind», sagte Aminati.