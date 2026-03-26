Paul McCartney veröffentlicht neue Single - Album im Mai

London (dpa) - Sir Paul McCartney hat die erste Single aus seinem kommenden Album veröffentlicht. «Days We Left Behind» ist ein melancholischer Rückblick des 83-Jährigen auf seine frühen Jahre in Liverpool, bevor er mit den Beatles weltberühmt wurde. «The Boys of Dungeon Lane», McCartneys erstes Album seit mehr als fünf Jahren, erscheint am 29. Mai.

Songs über persönliche Erinnerungen

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Laut McCartney erzählen die 14 Songs von persönlichen Erinnerungen. Das spiegelt auch der Name wider - die Dungeon Lane ist eine Straße in der Nähe von Sir Pauls Elternhaus im Liverpool Vorort Speke. Der legendäre britische Musiker hatte bereits im vergangenen Jahr verraten, dass er an einem neuen Album arbeite.

Er habe viel an alte Zeiten gedacht, sagte McCartney mit Blick auf die Single «Days We Left Behind». «Und ich frage mich oft, ob ich einfach nur über die Vergangenheit schreibe, aber dann denke ich: Wie kann man über irgendetwas anderes schreiben? Es sind einfach viele Erinnerungen an Liverpool. Wir hatten überhaupt nicht viel, aber das spielte keine Rolle, weil die Menschen großartig waren – und man gar nicht gemerkt hat, dass man nicht viel hatte.»

Zwei Konzerte in Los Angeles

«The Boys of Dungeon Lane» entstand in Zusammenarbeit mit Top-Produzent Andrew Watt, der unter anderem schon die Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Miley Cyrus und Lady Gaga produziert hat. Es ist das 19. Studioalbum von Paul McCartney und das erste seit «McCartney III», das im Dezember 2020 erschien.