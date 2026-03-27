Neues Album kommt im Mai

Paul McCartneys wehmütiger Rückblick - «Wie in einem Traum»

Nach über fünf Jahren veröffentlicht Paul McCartney neue Musik. Mit der ersten Single aus dem kommenden Album blickt der Ex-Beatle zurück - und klingt dabei ungewohnt wehmütig.

Paul McCartneys neues Album soll im Mai erscheinen. Es gibt auch Gerüchte über eine Tournee. (Archivbild) Foto: Joel C Ryan/Invision via AP/dpa
Paul McCartneys neues Album soll im Mai erscheinen. Es gibt auch Gerüchte über eine Tournee. (Archivbild)

London (dpa) - Mit 83 Jahren ist Paul McCartney immer noch einer der bedeutendsten Pop- und Rockstars. Wo immer auf der Welt er auftritt, füllt er die größten Arenen. Doch der Ex-Beatle ist sich der eigenen Vergänglichkeit bewusst. Nach über fünf Jahren hat Sir Paul ein neues Album angekündigt, auf dem er sich damit auseinandersetzt. «The Boys of Dungeon Lane» verspricht einen musikalischen Rückblick auf die Jugend der britischen Ikone.

«Für mich ist das ein Album voller Erinnerungen», sagte McCartney zur Ankündigung des Albums, das am 29. Mai erscheinen soll. Den ersten von insgesamt 14 neuen Tracks, «Days We Left Behind», hat er bereits veröffentlicht. «Der Albumtitel, "The Boys of Dungeon Lane", stammt aus dem Songtext dieses Liedes. Ich dachte genau daran - an die Tage, die ich hinter mir gelassen habe.»

Erinnerungen an die Zeit vor den Beatles

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Das Lied ist eine melancholische Ballade mit Akustikgitarre. «Nichts bleibt, wie es ist, niemand muss darum weinen. Nichts kann die Tage zurückbringen, die wir hinter uns gelassen haben», singt McCartney mit zerbrechlicher, fast trauriger Stimme. Es geht um die eigene Vergänglichkeit.

Im Albumtrailer, der mit dem Song unterlegt ist, klingt die britische Musiklegende nachdenklich. «Wenn du auf dein Leben zurückblickst, denkst du: "Wow! Haben wir das wirklich gemacht?" Es kommt alles wieder zurück. Es ist wie in einem Traum.»

Der Dokumentarfilm «Man On The Run», den man bei Prime Video streamen kann, beleuchtete die Zeit nach den Beatles. Die neuen Songs handeln von den frühen Jahren, bevor es überhaupt mit den Fab Four losging. Es geht um John Lennon und um die Forthlin Lane, eine Straße im Liverpooler Stadtteil Speke, in der McCartney aufwuchs. Die titelgebende Dungeon Lane ist in der Nähe.

«Ich frage mich oft, ob ich nur über die Vergangenheit schreibe», sagte der 83-Jährige, «aber dann denke ich: Wie kann man über etwas anderes schreiben? Es sind einfach viele Erinnerungen an Liverpool.» Speke sei von der Arbeiterklasse geprägt gewesen, so der Musiker, der heute Milliardär ist. «Wir hatten kaum etwas, aber das war egal, weil all die Leute großartig waren und dir gar nicht aufgefallen ist, dass du nicht viel hattest.»

Stones-Produzent Andrew Watts an den Reglern

Das bislang letzte Album, «McCartney III», erschien im Dezember 2020. Kurz darauf begann schon die Arbeit an einem Nachfolger - bei einer Tasse Tee mit Andrew Watts. Der 35-Jährige ist derzeit einer der gefragtesten Produzenten. Während des Treffens spielte McCartney ein paar Akkorde. Daraus wurde «As You Lie There», der erste Song, den er mit Watts aufnahm - und der Startschuss für das Album.

Neben Popstars wie Miley Cyrus oder Lady Gaga setzten bereits viele Rockveteranen auf Watts Expertise, darunter die Rolling Stones, Elton John, David Gilmour oder Ozzy Osbourne. Watts ist bekannt dafür, auch etablierten Stars deutlich die musikalische Meinung zu sagen und so neue Ideen anzustoßen. Das führte zu hervorragenden Resultaten wie etwa «Hackney Diamonds» von Jagger und Co. oder Gilmours «Luck and Strange».

Aufnahmen in Kalifornien und England

«The Boys of Dungeon Lane» ist das 19. Soloalbum von Paul McCartney, wenn man die Werke mit Wings und die LP «Ram» von 1971, die offiziell von Paul und Linda McCartney veröffentlicht wurde, dazuzählt. In der Mitteilung zur Albumankündigung ist von einem «musikalisch eklektischen» Werk die Rede, mit «Wings-ähnlichem Rock, Beatles-artigen Harmonien, McCartney-artigen Grooves und zurückhaltender Intimität.»

Aufgenommen wurde abwechselnd in Los Angeles und im englischen Sussex. Einen Großteil der Instrumente spielte «Macca», wie er in Großbritannien oft genannt wird, selbst. «Ganz im Sinne seines Solo-Debüts "McCartney"», hieß es. Auf seinem ersten Album nach der Trennung von den Beatles spielte er 1970 sämtliche Instrumente, von der Gitarre bis zum Mellotron.

Schon bald wieder auf Tournee?

Dass die Entstehung des neuen Albums rund fünf Jahre gedauert hat, liegt daran, dass Sir Paul in dieser Zeit immer wieder im Rahmen seiner «Got Back»-Welttournee unterwegs war. Zwischen April 2022 und November 2025 gab er insgesamt 79 Konzerte. Dabei spielte er trotz seines hohen Alters Abend für Abend mehr als 30 Songs und stand bis zu drei Stunden auf der Bühne.

Kurz nach der Ankündigung des kommenden Albums wollte Paul McCartney zwei intime Konzerte in Los Angeles geben. Normalerweise füllt er große Arenen oder Stadien mit zehntausenden Zuschauern. Ins Fonda Theater in Hollywood passen nur rund 1.200 Menschen. Die begehrten Karten für die beiden Shows konnte nur kaufen, wer nach vorheriger Registrierung einen Link per E-Mail zugeteilt bekam.

Insider rechnen damit, dass Sir Paul auch mit dem neuen Album wieder auf Tournee gehen wird. Gerüchteweise soll es zuerst nach Südamerika gehen, wo er zuletzt im Herbst 2024 ein Dutzend Konzerte gab.

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