Pen Berlin kritisiert Ermittlungen gegen Houellebecq

Berlin/Paris (dpa) - Die Autorenvereinigung Pen Berlin hat die Ermittlungen gegen den französischen Bestsellerautor Michel Houellebecq wegen umstrittener Äußerungen über Muslime als Angriff auf die Meinungsfreiheit kritisiert. Bereits das Einleiten eines Strafverfahrens und Polizeimaßnahmen wie eine Hausdurchsuchung könnten abschrecken und einschüchtern, teilte die Autorenvereinigung mit. Um das freie Wort zu gewährleisten, genüge es nicht, dass keine Zensur stattfinde. Es dürfe auch nicht der geringste Anschein einer Zensur erweckt werden.

Frankreichs Justiz ermittelt gegen Houellebecq wegen Beihilfe zur Anstiftung zu Diskriminierung, Hass oder Gewalt. Hintergrund sind Aussagen Houellebecqs in einem Interview.

Darin hatte der Autor des Romans «Unterwerfung» Muslime als Bedrohung für die Sicherheit der Franzosen mit französischen Wurzeln dargestellt. Deren Wunsch sei nicht, dass sich Muslime assimilierten. Vielmehr sollten sie aufhören, Franzosen zu bestehlen und anzugreifen - oder das Land verlassen. Zudem sprach er von möglichen künftigen «umgekehrten Bataclan-Anschlägen» gegen Muslime. Damit nahm er Bezug auf die islamistischen Terroranschläge 2015 in Paris.

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