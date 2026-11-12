Religion

Pen Berlin kritisiert Ermittlungen gegen Houellebecq

Michel Houellebecq sprach von möglichen «umgekehrten Bataclan-Anschlägen» gegen Muslime. Frankreichs Justiz ermittelt – Pen Berlin sieht darin eine Gefahr für das freie Wort. Wo verläuft die Grenze?

Michel Houellebecq wird Beihilfe zur Anstiftung zu Diskriminierung, Hass oder Gewalt vorgeworfen. (Archivbild) Foto: Hugo Ortuno/EFE/epa/dpa
Michel Houellebecq wird Beihilfe zur Anstiftung zu Diskriminierung, Hass oder Gewalt vorgeworfen. (Archivbild)

Berlin/Paris (dpa) - Die Autorenvereinigung Pen Berlin hat die Ermittlungen gegen den französischen Bestsellerautor Michel Houellebecq wegen umstrittener Äußerungen über Muslime als Angriff auf die Meinungsfreiheit kritisiert. Bereits das Einleiten eines Strafverfahrens und Polizeimaßnahmen wie eine Hausdurchsuchung könnten abschrecken und einschüchtern, teilte die Autorenvereinigung mit. Um das freie Wort zu gewährleisten, genüge es nicht, dass keine Zensur stattfinde. Es dürfe auch nicht der geringste Anschein einer Zensur erweckt werden.

Frankreichs Justiz ermittelt gegen Houellebecq wegen Beihilfe zur Anstiftung zu Diskriminierung, Hass oder Gewalt. Hintergrund sind Aussagen Houellebecqs in einem Interview. 

Darin hatte der Autor des Romans «Unterwerfung» Muslime als Bedrohung für die Sicherheit der Franzosen mit französischen Wurzeln dargestellt. Deren Wunsch sei nicht, dass sich Muslime assimilierten. Vielmehr sollten sie aufhören, Franzosen zu bestehlen und anzugreifen - oder das Land verlassen. Zudem sprach er von möglichen künftigen «umgekehrten Bataclan-Anschlägen» gegen Muslime. Damit nahm er Bezug auf die islamistischen Terroranschläge 2015 in Paris.

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Man könne darüber streiten, ob Houellebecqs Kritik am Verhalten muslimischer Einwanderer oder seine Warnung vor «umgekehrten Bataclan-Anschlägen» berechtigt oder überzogen, erhellend-überspitzt oder grob pauschalisierend oder gar verletzend waren, sagte Pen-Berlin-Sprecher Deniz Yücel. «Aber sicher sind sie von der Meinungsfreiheit gedeckt. Eine Warnung vor Gewalt ist kein Aufruf zur Gewalt.»

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