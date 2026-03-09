PEN Deutschland zu Buchhandlungspreis: «Wehret den Anfängen»

Berlin/Darmstadt (dpa) - Die Autorenvereinigung PEN Deutschland betrachtet mit großer Sorge die Entscheidung, drei Buchläden von der Liste für den Deutschen Buchhandlungspreis zu streichen. «Nicht nur der Preis ist damit beschädigt, sondern das Ansehen einer ganzen Branche – und das unserer politischen Entscheider», teilte PEN Deutschland in Darmstadt mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte in der vergangenen Woche wegen «verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse» drei linke Buchläden von der Liste für den Deutschen Buchhandlungspreis gestrichen. Öffentlich ist nicht bekannt, was gegen die drei Läden in Berlin, Bremen und Göttingen vorliegt. Die Betroffenen wollen vor Gericht ziehen. Der Deutsche Buchhandlungspreis für etwa 100 besonders engagierte kleine Buchläden ist mit Preisgeldern von 7.000 bis 25.000 Euro dotiert.