Im Alter von 56 Jahren

«Persepolis»-Autorin Satrapi ist tot

Marjane Satrapi prägte mit ihren Werken das Bild des Irans weltweit. Nun ist die Autorin und Regisseurin im Alter von 56 Jahren gestorben.

Marjane Satrapi ist tot. (Archivbild) Foto: Miguel Oses/AP/dpa
Marjane Satrapi ist tot. (Archivbild)

Paris (dpa) - Die iranisch-französische Autorin Marjane Satrapi ist tot. Die Illustratorin und Filmschaffende starb im Alter von 56 Jahren, wie der Élysée-Palast in Paris und der Leiter des iranischen Kulturvereins Pouya in Paris, Abbas Bakhtiari, bekanntgaben. Weltberühmt wurde sie mit der autobiografischen Graphic Novel «Persepolis», in der sie ihre Kindheit im Iran, die Erfahrungen von Exil und Migration sowie die Folgen politischer Umbrüche schilderte. 

Satrapi wurde 1969 in der nordiranischen Stadt Rascht geboren und wuchs in Teheran auf. Als Jugendliche wurde sie Mitte der Achtzigerjahre von ihren Eltern nach Wien geschickt, um den politischen Repressionen nach der Islamischen Revolution und dem verheerenden Iran-Irak-Krieg zu entgehen. Später zog sie nach Frankreich und entwickelte sich zu einer der international bekanntesten iranischen Comic-Künstlerinnen ihrer Generation.

Vor knapp einem Jahr war Satrapis Ehemann, Mattias Ripa, gestorben. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie damals in mehreren Beiträgen, die Liebe ihres Lebens verloren zu haben.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Differenzierte, kritische Sicht auf Irans Gesellschaft

Ihr Werk Persepolis wurde in zahlreiche Sprachen übersetzt und 2007 von Satrapi gemeinsam mit Vincent Paronnaud als preisgekrönter Animationsfilm verfilmt. Neben weiteren Comics wie «Broderies» («Sticheleien») und «Poulet aux prunes» («Huhn mit Pflaumen») arbeitete Satrapi auch als Filmregisseurin und Drehbuchautorin. Satrapi galt als wichtige Stimme für Meinungsfreiheit, Frauenrechte und eine differenzierte Sicht auf die iranische Gesellschaft. Zu den Protesten im Iran nach dem Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini veröffentlichte sie 2023 den Band «Frau, Leben, Freiheit».

Im Januar 2025 machte Satrapi Schlagzeilen, als sie eine Auszeichnung mit dem höchsten Verdienstorden Frankreichs, der Ehrenlegion, aus Protest ablehnte. «Die Revolution der Frauen im Iran zu unterstützen, kann sich nicht darauf beschränken, Fotos mit Opfern oder Prominenten bei den Gedenkfeiern zum Tod von Mahsa Amini zu machen», sagte Satrapi damals auf Instagram. Neben einer fehlenden Unterstützung kritisierte sie auch, dass Frankreich jungen Iranern, Künstlern und Dissidenten Touristenvisa verweigere.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

Israel: Zentrale Vertreter der iranischen Militärführung tot

28.02.2026

Bekannte iranische Journalistin vorübergehend festgenommen
Justiz

Bekannte iranische Journalistin vorübergehend festgenommen

Während der jüngsten Massenproteste im Iran hatte sie sich kritisch geäußert. Nun gerät die bekannte Journalistin Elaheh Mohammadi ins Visier der Justiz.

25.02.2026

Israel greift im Iran Werk für Uran-Zentrifugen an
Krieg in Nahost

Israel greift im Iran Werk für Uran-Zentrifugen an

Israel und der Iran beschießen sich weiter gegenseitig. Im Iran wird eine Produktionsstätte getroffen, die Maschinen für die Urananreicherung herstellt. Diplomatische Bemühungen laufen eher ins Leere.

21.06.2025

Spanien

Marjane Satrapi erhält Asturien-Preis

Die Prinzessin-von-Asturien-Preise sind Spaniens Nobelpreise. Alljährlich werden sie in acht Sparten vergeben.

30.04.2024

Proteste im Iran

Sacharow-Menschenrechtspreis geht posthum an Mahsa Amini

Die Iranerin Jina Mahsa Amini erhält posthum den Sacharow-Preis für Menschenrechte. Ihr Tod löste die heftigsten Proteste in der Islamischen Republik seit Jahrzehnten aus

19.10.2023