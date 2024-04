Pietro und Laura Maria verraten Geschlecht ihres Babys

Köln (dpa) - Es ist... wieder ein Junge: Sänger Pietro Lombardi und Influencerin Laura Maria Rypa haben das Geschlecht ihres neuen Babys verraten. Die Enthüllung wurde von dem Paar dabei mit einem ordentlichen Spannungsbogen garniert. Zunächst kündigte die schwangere Laura Maria in einem Video an, dass sie für Vater Pietro «eine Kleinigkeit» vorbereitet habe. Sie selbst nämlich wisse das Geschlecht des Kindes in ihrem Bauch schon - der werdende Papa aber noch nicht. Und auch die Follower wolle man nicht mehr «auf die Folter spannen».