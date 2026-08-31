Filmfestspiele

Pressekonferenz beim Filmfest Venedig findet doch statt

Erst gestrichen, nun nachträglich angesetzt: Das Filmfest Venedig startet doch mit einer Jury-Pressekonferenz. Zuvor hatte die Absage Spekulationen ausgelöst.

Festivaldirektor Alberto Barbera bei der Eröffnung der Filmfestspiele im vergangenen Jahr. (Archivbild) Foto: Alessandra Tarantino/Invision/AP/dpa
Festivaldirektor Alberto Barbera bei der Eröffnung der Filmfestspiele im vergangenen Jahr. (Archivbild)

Venedig (dpa) - Die zunächst gestrichene Eröffnungs-Pressekonferenz der Filmfestspiele Venedig soll nun doch stattfinden. Eine Sprecherin des Festivals bestätigte einen entsprechenden Bericht des US-Magazins «Deadline». Die Organisatoren hatten die Pressekonferenz, bei der sich die Jury Fragen der Presse stellt, zuvor nicht im Programm gehabt.

Das führte zu Irritationen und Kritik bei Festivalbesuchern. Und zu Vermutungen, dies habe mit den zuletzt politisch sehr aufgeladenen Eröffnungs-Pressekonferenzen bei Filmfestivals zu tun. Die Pressestelle des Festivals bestritt das aber und sprach von einem Terminkonflikt.

2025 geriet der Jury-Präsident in Erklärungsnöte

Eine Jury-Pressekonferenz zum Auftakt ist Standard bei Filmfestivals wie in Venedig, Cannes oder Berlin. Vergangenes Jahr wurde Jury-Präsident Alexander Payne zum Auftakt in Venedig zum Gaza-Konflikt befragt und geriet in Erklärungsnöte. 

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Bei der Berlinale war die Jury-Pressekonferenz im Februar Zündpunkt politischer Debatten über den Gaza-Krieg, die sich über das ganze Festival erstreckten und in einem offenen Brief, Protesten und Stellungnahmen endeten. Jury-Präsident Wim Wenders hatte dort auf eine Frage zum Gaza-Krieg gesagt, Filmschaffende müssten sich aus der Politik heraushalten, sie seien ein Gegengewicht zur Politik. 

Die 83. Filmfestspiele in Venedig starten am Mittwoch und laufen bis zum 12. September. Die Eröffnungs-Gala startet am Abend um 19.00 Uhr. Die Jury-Pressekonferenz ist nun für 12.00 Uhr angesetzt.

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