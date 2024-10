Private Kunstsammlung von Kasper König unter dem Hammer

Köln (dpa) - In Köln wird seit Dienstagabend die private Kunstsammlung des kürzlich gestorbenen Ausstellungsmachers Kasper König versteigert. «Es war sehr voll im Auktionssaal mit vielen Bietern aus ganz Europa, aber auch aus Amerika und Japan, was sicher auch auf sein internationales Wirken zurückgeht», sagte eine Sprecherin des Auktionshauses Van Ham, Anne Rinckens, über die erste Auktionsrunde. König war von 2000 bis 2012 Direktor des Museums Ludwig in Köln und galt als einer der herausragenden Kunstkenner Deutschlands.