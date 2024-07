Privatsammlung von Kasper König wird versteigert

Allein das bisher am höchsten taxierte Werk - ein sogenanntes Date painting des 2014 gestorbenen japanischen Künstlers On Kawara - wurde auf 500 000 bis 700 000 Euro geschätzt. Daneben gibt es Werke etwa von Sigmar Polke (1941-2010), William Copley (1919-1996), Thomas Bayrle (geb. 1937) und Richard Artschwager (1923-2013).

Die Werke sollen in einer von König selbst kuratierten Ausstellung im Auktionshaus präsentiert werden. Die Vorbesichtigung ist für den 27.-30. September geplant. Die Versteigerungen laufen in mehreren Etappen am 1. und 2. Oktober.