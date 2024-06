Kunst in Rimbacher Schaufenster: Eine Ausstellung als besonderes Geschenk

Die Künstler dieser Ausstellung sind Horst und Leon Oberholz, Enkel und Großvater aus Aschbach. Horst Oberholz ist im Überwald für seine vielfältigen Hobbys bekannt. Früher züchtete er Chinchillas, stellte Wurstspezialitäten her und schnitzte aus Wurzeln umgestürzter Bäume Spazierstöcke oder Gesichter. Seine neueste Leidenschaft sind die Wachsfiguren, die er aus Wachs- und Kerzenresten kreiert, die ihm die Bewohner von Aschbach vorbeibringen. Zu Hause füllen seine Figuren mittlerweile das ganze Gästezimmer. Ausgestellt hat Oberholz entsprechend nur eine kleine Auswahl. Die Gemälde im Schaufenster sind von Horst Oberholz‘ Enkel Leon. Letztes Jahr im Herbst ist Leon einem Mannheimer Künstlerkollektiv beigetreten und hatte seine erste eigene Ausstellung. „Da kommt langsam was ins Rollen, aber das fordert viel Energie“, sagt Leon.

Ein besonderes Geschenk

Sowohl Horst als auch Leon Oberholz verwenden für ihre Kunstwerke recycelte Materialien. Leon bringt seine Kunst beispielsweise auf alte Regalböden oder Verpackungsmaterial. Auch Horst Oberholz hat seine Kunstwerke schon immer aus recycelten Materialien hergestellt. So auch die Wachsfiguren, die er aus Kerzenresten herstellt. „Das hat sich im Ort rumgesprochen. Gerade nach Weihnachten bringen viele ihre Kerzenreste vorbei“, so Horst Oberholz.

„Kunst liegt in unserer Familie. Auch mein Vater hat früher viel gemalt und gezeichnet. Und das ist auch an uns Kinder übergegangen. Früher haben wir Kinder viel Zeit in der Werkstatt von meinem Opa verbracht, als er noch seine Wurzelschnitzereien gemacht hat. Da hat jeder seine eigene Wurzel bekommen, an der wir dann geschnitzt haben. Die Motivation Kunst zu machen kam immer über die Familie und die Begeisterung und Unterstützung war immer groß, wenn jemand was mit Kunst machen wollte“, sagt der junge Künstler.