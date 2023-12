Sagenhaft im Überwald: Das Wachsfigurenkabinett von Horst Oberholz

Hobby hat sich rumgesprochen

Seinem Hobby geht der Aschbacher am Küchentisch nach. Auf der Eckbank liegen seine Werkzeuge griffbereit: die Schnitzmesser für die filigrane Arbeit, daneben der Föhn, um das Wachs zu erwärmen, damit er die Masse genau nach seinen Vorstellungen formen kann. Die Kerzenstumpen selbst bewahrt der 87-Jährige in einer Kiste auf. Um Nachschub muss er sich keine Sorgen machen: „Das hat sich im Ort rumgesprochen. Gerade nach Weihnachten bringen viele ihre Kerzenreste vorbei.“

Wurzeln haben es ihm angetan

Als sich Oberholz die Frage stellte, was ihn als Hobby begeistern könnte, entschied er sich zunächst für die Wurzelschnitzerei – in den Siebzigern war das. Im Hausflur hängen noch zwei große Exemplare dieser urigen Köpfe. Auch die Spazierstöcke, die er täglich benutzt, sind Eigenanfertigungen aus dieser Zeit. Beim Schnitzen allein blieb es aber nicht. Denn danach – von 1994 bis 2006 – war die Chinchillazucht seine Leidenschaft, mit der er sowohl nationale als auch internationale Titel und Pokale nach Hause brachte. Noch heute erzählt er begeistert über diese Zeit: „Ich war Bundessieger und Dauergast auf vielen Weltausstellungen“.

Erstes Exemplar hat Ehrenplatz

Auf die Idee, Figuren aus Kerzenwachs zu modellieren, kam er erst, nachdem seine Frau vor zwölf Jahren verstarb. „Ich habe jeden Tag zweimal eine Kerze für sie angezündet.“ Und dabei ließ er immer wieder flüssiges Wachs heruntertropfen. Was er sah, gefiel ihm und es hat ihn nicht mehr losgelassen. Sein erstes Exemplar hat noch heute einen Ehrenplatz in seinem Haus in Aschbach. Während er erzählt, spürt man, dass das Faszinierende für ihn nicht nur der Schaffensprozess an sich ist, sondern tiefer geht. Die Arbeit fordert seine ganze Aufmerksamkeit.