Hobby Horsing in Rimbach

„Hobby Horsing“ wird hierzulande von vielen nur müde belächelt. Der Boom aus Finnland findet aber auch bei uns immer mehr Anhänger und könnte sich bald schon zu einer echten Trendsportart entwickeln. „Hobby Horsing“ spricht insbesondere pferdebegeisterte Mädchen und Jungen im Alter von 4 bis 15 Jahren an. Dabei wird mit Gymnastikelementen und ähnlichen Bewegungsabläufen wie bei der Dressur oder dem Springreiten gearbeitet. Oft wird auch ein Parcours abgelaufen. Das alles passiert aber ohne echtes Pferd, nur mit einem Steckenpferd zwischen den Beinen. „Es verbindet das Spiel mit dem Steckenpferd und Spaß an der Bewegung mit dem Training wichtiger Grundfertigkeiten, wie Kondition, Koordination, Konzentration und Beweglichkeit“, sagt Melanie Zimmer, die in ihrem Reitstall in Rimbach auf dem „Kreuzberghof“ zum ersten Mal einen Schnupperkurs angeboten hat und nach dem Erfolg das Angebot auf weitere Kurse ausweiten wird.

Befürworter von ganz oben

Und auch die Deutsche Reiterliche Vereinigung steht dem Thema aufgeschlossen gegenüber. „Das Hobby Horsing bringt Kinder in Bewegung und begeistert sie gleichzeitig für das Thema Pferd“, heißt es auf der Homepage des Dachverbands aller Pferdezüchter, Reiter, Fahrer und Voltigierer. Für dieses Jahr nahm der Reitverband das „Hobby Horsing“ sogar in die offizielle Wettbewerbsordnung auf, kassierte dafür aber auch Kritik. Der Tenor der Kritiker: Reiten lernen habe mit Gefühl zu tun und nicht damit, mit Holzstöcken herumzulaufen. Beim Ländlichen Reit- und Fahrverein Rimbach und Umgebung sieht man das ähnlich, aber auch hier stand das Thema schon mal auf der Tagesordnung, wie Vorsitzender Volker Hebenstreit auf OZ-Nachfrage bestätigt. Für ihn selbst habe das Steckenpferd-Reiten aber „nichts mit richtigem Reiten zu tun“. Aktuell gebe es auch keine direkten Nachfragen von Seiten der Mitglieder.

Schwarzes Brett Lotta Mirring (14) hält den Weltrekord . Am 7. Mai 2023 sprang sie in Läger bei der Norddeutschen Meisterschaft im Hochsprung beim „Hobby Horsing“ 1,42 Meter hoch.

. Am 7. Mai 2023 sprang sie in Läger bei der Norddeutschen Meisterschaft im Hochsprung beim „Hobby Horsing“ 1,42 Meter hoch. Ab 8. Mai, immer mittwochs von 15 bis 16 Uhr findet beim Reitstall Kreuzberghof in Rimbach regelmäßiges Training statt. Auch wer nur schnuppen möchte, ist gerne eingeladen.

in Rimbach regelmäßiges Training statt. Auch wer nur schnuppen möchte, ist gerne eingeladen. Am 2. Juni und 7. Juli finden beim „Kinderreitsportzentrum Mohr“ in Bensheim wieder Turniere statt, bei denen Interessierte gerne mitmachen können.

in Bensheim wieder Turniere statt, bei denen Interessierte gerne mitmachen können. Ein „Hobby Horse“ kostet zwischen 70 und 1000 Euro. Wie beim richtigen Reiten gibt es jede Menge Zubehör – dazu zählen Trense, Halfter und Strick, Decke, Bollensammler und Pferdepass.

– dazu zählen Trense, Halfter und Strick, Decke, Bollensammler und Pferdepass. In der Regel bekommen die Steckenpferde auch Namen.

Doch zurück zu der Schnupperstunde in Rimbach. Elf Mädels und ein Junge demonstrierten eindrucksvoll, wie viel Spaß das Reiten auf dem Stock machen kann. So hat Teilnehmerin Emilia (11) ihrem „Pferd“ sogar einen Namen gegeben. „Er heißt Blix und ist ein ganz braver.“ Unterdessen hat auch der vierjährige Ali sein Erfolgserlebnis. Nach einem erfolgreichen „Ritt“ im rasanten Galopp streckt er den Daumen kurzerhand nach oben. „Alles gut.“

Foto: Fritz Kopetzky Im gestreckten Galopp über das Hindernis: Zum „Hobby Horsing“ gehören jede Menge Kondition und Konzentration.

Kinder an Pferd heranführen

Doch was genau hat „Hobby Horsing“ mit dem Reitsport zu tun? Vereine und Betriebe können „Hobby Horsing“ als Chance, Kinder an das Thema Pferd heranzuführen nutzen und für den Reitsport begeistern. Die Kinder, die in Vereinen und Betrieben zum „Hobby Horsing“ kommen, wollen natürlich zum Pferd. Sie sind vom Pferd fasziniert. Sie wollen reiten, voltigieren, Pferde putzen – alles das tun, was man mit Pferden zusammen erleben kann. „Also, Hobby Horsing als Hinführung zum Pferdesport“, ist sich Melanie Zimmer sicher, dass das „Hobby Horsing“ auch eine Möglichkeit sein kann, sich als Reitstall breiter aufzustellen.

Regelmäßige Turniere in Bensheim

Ähnlich sieht man das beim „Kinderreitsportzentrum Mohr“ in Bensheim. Dort boomt die Sportart. Rund 50 – überwiegend weibliche Mitstreiter – sind seit gut zwei Jahren regelmäßig im Training und nehmen sogar an offiziellen an Turnieren teil. „Das ist wirklich eine hoch konzentrierte Angelegenheit“, erklärt Trainerin Carola Mohr. Die Kinder lernen bis zu S-Lektionen, dazu gehören Traversale, Handwechsel und Piaffen. „Viele der Kinder kommen bei uns schon von der Reiterei und entwickeln so noch mehr Verständnis für die Bewegungsabläufe bei Pferden“, weiß Mohr, die zudem auch jede Menge Lob aus dem Sportunterricht der „Hobby Horsing“-Teilnehmer erhält. So seien die Mädels und Jungs besonders konditionsstark und fit. In der Tat: Das „Hobby Horsing“ sieht man hier auch als Gegenpol zu Handy und Co.