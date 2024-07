Promi-Paar Gehlen und Bezzel: Die Arbeit hält uns zusammen

Hamburg (dpa) - Das Schauspieler-Ehepaar Johanna Christine Gehlen (54, «Nord bei Nordwest») und Sebastian Bezzel (53, Eberhofer-Krimis) dreht gern zusammen. «Die Leute wundern sich gern, dass wir immer noch zusammen sind, obwohl wir so viel gemeinsam arbeiten», sagte Gehlen bei einem Pressetermin in Hamburg. Und fügte schmunzelnd hinzu: «Ich denke manchmal, dass wir immer noch zusammen sind, weil wir so viel zusammen spielen.» Nächstes Projekt der beiden, die seit 2009 verheiratet sind und zwei Kinder haben: die Comedy-Serie «Die StiNos», zu sehen ab Herbst auf Sat.1.