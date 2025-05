Prozess um Sexualstraftaten gegen Rapper Combs startet

New York (dpa) - Der einst als Superstar gefeierte Rapper Sean «Diddy» Combs muss sich ab heute in New York wegen Vorwürfen von Sexualstraftaten vor Gericht verantworten. Es wird erwartet, dass der 55-Jährige persönlich zum Auftakt des mit Spannung erwarteten Prozesses vor Richter Arun Subramanian erscheint.