Jury-Auswahl im Prozess gegen Rapper Combs läuft

New York (dpa) - Die Jury-Auswahl im Prozess gegen Rapper Sean «Diddy» Combs wegen Vorwürfen von Sexualstraftaten könnte am Mittwoch beendet sein. Einem Bericht des US-Senders ABC News zufolge waren am Dienstagabend (Ortszeit) bereits 35 potenzielle Juroren in der Vorauswahl. Aus einem Pool von 45 Frauen und Männern müssen am Ende eine zwölfköpfige Jury und zusätzlich Ersatzgeschworene bestimmt werden. Die Eröffnungsplädoyers in dem Verfahren sind für den 12. Mai geplant. Der Prozess gegen Combs war diese Woche in New York angelaufen.