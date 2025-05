Jury-Auswahl im Prozess gegen Rapper Combs vertagt

New York (dpa) - Die Jury-Auswahl im Prozess gegen Rapper Sean «Diddy» Combs wegen Vorwürfen von Sexualstraftaten ist auf Montag verschoben worden. Das entschied Richter Arun Subramanian am Gericht in New York übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge. Er habe Sorge, dass die ausgewählten Juroren über das Wochenende ansonsten doch noch abspringen könnten, begründete Subramanian seine Entscheidung.